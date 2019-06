Birds of Prey: Margot Robbie conferma il rated-r, ma niente vestiti succinti per le eroine

Dopo le recenti dichiarazioni di Mary Elizabeth Winstead su Birds of Prey, anche la protagonista Margot Robbie ha rilasciato un'intervista esclusiva a Vogue nella quale ha anticipato alcuni succosi dettagli circa il nuovo progetto DC/Warner.

Nello specifico, l'attrice di C'Era Una Volta a Hollywood, The Wolf of Wall Street e Suicide Squad ha dichiarato che Birds of Prey sarà rated-r e molto meno maschio-centrico rispetto ad altri cine-comics.

Alla domanda sul perché lei e la Warner siano interessate a portare il franchise nel campo del vietato ai minori, l'attrice ha spiegato: "Penso che ci sia la percezione che un film d'azione targato PG che sia guidato da protagoniste femminili verrebbe considerato per ragazzine".

E' discorso sicuramente interessante, ma producendo un film per un determinato target la Warner rinuncerà ad una fetta di pubblico più ampia, quella dei giovani: il gioco, secondo la Robbie, vale la candela soprattutto per via del budget piuttosto ridotto di Bird of Prey, che si aggira intorno ai $75 milioni e che quindi dovrebbe garantire significativi introiti anche da un pubblico meno esteso.

La Robbie, insieme alla costumista Erin Benach, ha spiegato che le protagoniste del film non indosseranno abiti succinti perché il progetto è stato sviluppato da uno sguardo femminile.

"Questo è quello che succede quando hai una produttrice, una regista e una sceneggiatrice: hai un film meno maschio-centrico, con un punto di vista femminile."

Con la Warner Bros. che salterà il Comic-Con è difficile dire quando avremo un trailer ufficiale per Birds of Prey, ma con l'uscita fissata per febbraio 2020 è lecito pensare che non dovremmo aspettare ancora a lungo. Come sempre, restate sintonizzati per futuri aggiornamenti.