Margot Robbie, altro che Barbie: la star è una sfegatata di Harry Potter!

Margot Robbie ha rilasciato un'intervista a Maude Garrett legata al suo nuovo film, Barbie, nel quale recita nel ruolo della protagonista e vi lavora nelle vesti di produttrice. La star di The Wolf of Wall Street ha raccontato di essere una grande fan di un videogame molto noto e contestato nell'ultimo anno: Hogwarts Legacy.

Nell'intervista Robbie ha dichiarato di essere una Grifondoro, di ascoltare ogni sera gli audiolibri di Stephen Fry e di aver anche giocato a Hogwarts Legacy.

Un'ammissione che ha creato già scalpore tra i fan, divisi fra coloro che hanno apprezzato le parole dell'attrice e chi invece la accusa di allinearsi, in questo modo, alle idee e ai pensieri di J.K. Rowling.



Hogwarts Legacy ha subito tantissime critiche soprattutto a causa degli ormai celebri tweet di J.K. Rowling, accusata di transfobia. Diversi fan hanno deciso di boicottare il gioco legato all'universo di Harry Potter creato proprio da Rowling.



La scrittrice ha sempre commentato la vicenda affermando che ci sono fan che l'hanno sempre supportata e le erano grati per aver espresso la propria opinione. In realtà non è la prima volta che Margot Robbie racconta di essere una grande appassionata di Harry Potter e le sue ultime dichiarazioni non hanno creato così tanta agitazione tra gli utenti, nonostante qualche commento di disappunto nei suoi confronti.



È tutto pronto per l'uscita del film di Greta Gerwig; ecco il trailer di Barbie, in arrivo nelle sale il 20 luglio.