Margot Robbie è più Barbie o Harley Quinn? Questa storia vi toglierà ogni dubbio

Tra la carrellata di personaggi nella carriera di Margot Robbie non c'è solamente la Barbie più conosciuta al mondo, ma anche l'iconica e svalvolata Harley Quinn. Ma quale delle due protagoniste si avvicina di più all'attrice? Una storia personale risponde proprio a questa domanda.

Durante un'intervista su BBC Radio 2’s The Zoe Ball Breakfast Show per la promozione del nuovo film di cui è protagonista (Barbie), Margot Robbie ha rivelato di aver fatto scappare via gridando la sua babysitter: “Avevamo una nuova babysitter e volevo che tornasse la mia vecchia babysitter, Talia, che aveva tipo 16 anni e pensavo che fosse molto carina. Abbiamo coinvolto questa signora molto più anziana e non ne ero contenta, e lei mi ha detto di fare un bagno e io non volevo ed era molto irritabile e ho pensato: 'Adesso vedi'. Quindi ho preso un grosso coltello da cucina e il ketchup e mi sono sdraiata nuda sulle piastrelle, mi sono coperta di ketchup, ho messo vicino il coltello da cucina e ho aspettato circa 45 minuti che lei mi trovasse. Un'attesa soddisfacente...sì".

Un piccolo genio del male. Insomma, la risposta al nostro quesito è abbastanza palese: nonostante Margot Robbie sia considerata assolutamente perfetta per il ruolo di Barbie, in lei c'è sempre stata, sin da bambina, una Harley Quinn geniale.

