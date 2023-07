Margot Robbie prima di Barbie, 5 film dell'attrice da vedere assolutamente

Margot Robbie è una delle star più amate di Hollywood dell'ultimo decennio e tra pochi giorni tornerà sul grande schermo con una nuova avvincente avventura. Sarà protagonista di Barbie, nell'iconico ruolo della bambola targata Mattel, diretto da Greta Gerwig. Per l'occasione Robbie sarà anche produttrice del film.

Per prepararvi al meglio alla visione del film di Gerwig - non perdetevi il trailer di Barbie - potete recuperare cinque film imperdibili che hanno caratterizzato sinora la carriera di Margot Robbie.



Impossibile non partire dal ruolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo: nel 2013, Robbie interpreta il suo primo ruolo importante nel nuovo film di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, nel quale interpreta il personaggio di Naomi Lapaglia, seconda moglie di Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), e cimentandosi in diverse sequenze tra le più ricordate del film ambientato nella vasca di squali chiamata Wall Street.



Quattro anni dopo si cimenta in una delle sue migliori performance, sfoggiando doti drammatiche di grande livello e confermandosi un'attrice versatile; nel film di Craig Gillespie, Tonya, Robbie interpreta la pattinatrice Tonya Harding, disposta a tutto pur di ottenere il successo... Nel 2019, dopo Scorsese, è un altro regista leggendario a volerla tra i protagonisti del proprio nuovo film: in C'era una volta a... Hollywood, Margot Robbie interpreta per Quentin Tarantino una versione di Sharon Tate nella Hollywood degli anni '60, tornando a recitare al fianco di Leonardo DiCaprio.



Al grande pubblico si fa notare anche per la sua bravura nel ruolo di Harley Quinn, dapprima nello sfortunatissimo Suicide Squad di David Ayer e poi nella versione di James Gunn, The Suicide Squad, interpretando il personaggio anche in Birds of Prey.

L'ultimo lungometraggio che l'ha portata alla ribalta è senz'altro Babylon, diretto da Damien Chazelle, nel quale Margot Robbie interpreta l'aspirante attrice Nellie LaRoy nella Hollywood degli anni '20. Su Everyeye trovate la recensione di Babylon, l'ultimo film diretto da Chazelle.