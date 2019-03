Margot Robbie è Sharon Tate nel secondo character poster di C'era una volta a... Hollywood

In attesa di ammirarlo in un primo trailer ufficiale e dopo il character poster con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino torna a mostrarsi adesso con un secondo character poster, questa volta dedicato alla splendida Margot Robbie nei panni di Sharon Tate.

Il poster diffuso online ieri dalla Sony Pictures Entertainment e poi ripreso dalla Warner Bros Italia (distributrice da noi) ci aveva lasciati onestamente interdetti. I lavori di Tarantino hanno sempre goduto di ottime costruzioni nel vario materiale promozionale, mentre in questo caso di interessante c'era soltanto il richiamo ai buddy movie italiani degli anni '80. Con questo secondo poster capiamo invece che si tratta di una serie di character e quindi assume un valore differente, nonostante poi resti un pizzico di delusione per la struttura dell'immagine.



In questo secondo character vediamo Margot Robbie dare corpo e volto alla Tate, poggiata di spalle in una posa magnifica davanti al Westwood Village. Come sappiamo, la storia di C'era una volta a... Hollywood racconterà la vicenda di Rick Dalton, un attore in cerca di un posto nel mondo del cinema dopo anni al servizio del settore televisivo, mentre sullo sfondo assisteremo agli omicidi della Manson Family.



Il film uscirà nelle sale italiane a settembre, mentre in america è atteso per il prossimo 26 luglio.