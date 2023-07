Margia Dean, morta a 101 anni la star de L'astronave atomica del dottor Quatermass

Margia Dean star di Femmina ribelle e L'astronave atomica del dottor Quatermass, è scomparsa a 101 anni lo scorso 23 giugno nel suo appartamento a Rancho Cucamonga, in California. L'annuncio è stato dato dalla nipote Denyse Barr a The Hollywood Reporter. Dean ha partecipato a diversi film nel corso della sua carriera.

Apparsa al fianco di artisti del calibro di Clint Eastwood, Vincent Price, Esther Williams e George Reeves - star famosa per il ruolo di Superman e portato sullo schermo da Ben Affleck in Hollywoodland - Margia Dean ha lavorato a circa 20 lungometraggi per il produttore Robert L. Lippert, fondatore dello studio cinematografico di film di serie B Lippert Pictures, venendo soprannominata The Queen of Lippert.



Per Sam Fuller ha recitato in Ho ucciso Jess il bandito, in cui interpretava una cantante di saloon, e successivamente in Il barone dell'Arizona.



Uno dei suo ruoli principali rimane quello in L'astronave atomica del dottor Quatermass, cult degli anni '50 diretto da Val Guest e interpretato da Brian Donlevy, che racconta la storia di un astronauta (Richard Wordsworth) che si schianta sulla Terra e si trasforma in un organismo alieno che minaccia l'umanità.



Dean nel film ha interpretato la moglie dell'astronauta che lo aiuta stupidamente ad evadere da un ospedale. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche con Charles Chaplin Jr. e Brian Keith, apparendo in circa 60 film.



L'attrice aveva lavorato anche con Clint Eastwood; su Everyeye potete scoprire tutti i dettagli sul suo ultimo film Juror #2.