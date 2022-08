Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan nel primo film solista di Ethan Coen

Ethan Coen sembra aver trovato le due attrici che cercava. Le ultime fonti che arrivano da Deadline ci rivelano che Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan sono state scelte per recitare nella sua prossima pellicola, che sarà anche la prima volta di Coen come regista solista.

Dopo aver trascorso la sua carriera cinematografica co-dirigendo e scrivendo film con suo fratello Joel, Ethan Coen scriverà la sceneggiatura della pellicola insieme a sua moglie Tricia Cooke. I dettagli della trama e dei personaggi non sono stati ancora rivelati. Le riprese inizieranno il prossimo autunno.

Il casting del film sembrerebbe essere andato avanti per mesi, con i ruoli che sono diventati rapidamente alcune delle parti più ambite nel mondo delle attrici emergenti. Nelle ultime settimane è stata stilata una rosa di candidati e alla fine gli addetti ai lavori hanno confermato la scelta di Qualley e Viswanathan. La pellicola sarà prodotta da Robert Graf, Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title.

Qualley è stata protagonista grazie al suo ruolo nella serie limitata di Netflix Maid. La parte le è valsa diverse nomination, tra cui una recente nomination agli Emmy come attrice protagonista in una serie limitata. Per quanto riguarda i film, il suo Stars at Noon è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Dopo i suoi ruoli da protagonista in Blockers e Bad Education, Viswanathan ha continuato a darsi da fare più recentemente recitando in The Broken Hearts Gallery per Sony Pictures. Il suo prossimo lavoro sarà The Beanie Bubble di Apple.