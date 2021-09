Margaret Qualley dominatrice sessuale nel thriller erotico con Christopher Abbott

Come riportato da Variety, Margaret Qualley e Christopher Abbott saranno i protagonisti nel thriller erotico di Zachary Wigon Sanctuary, le cui riprese sono appena terminate le riprese a New York.

Ambientato in una stanza d'albergo nel corso di una sola notte, Sanctuary è incentrato su una dominatrice sessuale (Qualley) e il suo ricco cliente Hal (Abbott), che è sul punto di ereditare la fortuna di suo padre. Ma quando lui cerca di tagliare ogni ponte con la sua dominatrice, secondo la sinossi "ne consegue un disastro". Il film è stato scritto da Micah Bloomberg e prodotto da David Lancaster e Stephanie Wilcox di Rumble Films (Whiplash, Nightcrawler). Il regista Zachary Wigon ha già scritto e diretto il film The Heart Machine, che ha debuttato al SXSW nel 2014 e ha ottenuto una nomination per il Grand Jury Award.

Christopher Abbott si è recentemente aggiunto al cast di Poor Things di Yorgos Lanthimos al fianco di Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo e Ramy Youssef. Tra i suoi crediti più recenti ricordiamo The World to Come di Mona Fastvold e in On the Count of Three di Jerrod Carmichael, oltre all'ancora inedito in Italia Funny Face. Per quanto riguarda Margaret Qualley, la cui carriera cinematografica ha avuto una svolta importante con C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, prossimamente reciterà accanto alla sua vera madre, Andie MacDowell, nella serie limitata Netflix di John Wells Maid, prevista per l'1 ottobre. Inoltre reciterà al fianco di Taron Egerton nel thriller romantico Stars at Noon diretto da Claire Denis, la cui produzione inizierà prossimamente.