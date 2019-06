Una marea di character poster nel segno del rock per Trolls World Tour. A breve il trailer

Era da molto che non sentivamo parlare dell'annunciato Trolls World Tour, sequel del film d'animazione della Dreamworks Animation del 2016 che torna in queste ultime ore a mostrarsi grazie a una valanga di character poster ufficiali del film doppiato in originale da Justin Timberlake e Anna Kendrick.

Sono davvero poche le informazioni sulla trama del film diretto da Walt Dohrn e David P. Smith, anche se il titolo lascia prevedere un giro per il mondo al ritmo del rock'n'roll e del metal, visto anche il simbolo del sottotitolo che ricorda il mitico logo dei Metallica. Non solo, ma tra i nuovi doppiatori figurano anche personaggio come Ozzy Osbourne, il che amplifica le suddette possibilità.



Trolls World Tour vedrà nel cast di doppiatori originali anche Sam Rockwell, Jamie Dornan, James Corden, Ron Funches, Chance the Rapper e moltissimi altri, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 17 aprile 2020, mentre non c'è ancora una data ufficiale per il mercato italiano.



Con un budget di 126 milioni di dollari, il primo Trolls (IP originale) aveva incassato tre anni fa 346 milioni di dollari in tutto il mondo, per un discreto successo di pubblico - meno la critica. Non è certo il miglior prodotto della Dreamworks ma tra i più spensierati e tranquilli, sempre dedicato ai buoni sentimenti, molto musicato e trascinante.



A breve uscirà anche il trailer ufficiale di Trolls World Tour, e intendiamo proprio nelle prossime ore.