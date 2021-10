Marco Simoncelli: 10 anni dopo la scomparsa arriva al cinema, trailer e data di SIC

A 10 anni dalla scomparsa del Campione Marco Simoncelli, morto tragicamente il 23 ottobre 2011 durante una corsa di Moto GP, arriva nelle sale cinematografiche italiane SIC, il documentario Sky Original prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe.

Distribuito al cinema come uscita evento da Nexo Digital solo il 28 e 29 dicembre, il film è diretto da Alice Filippi e ricostruisce attraverso interviste e testimonianze inedite, inclusi i ricordi di amici e dei rivali sportivi, la vita e le gesta del campione: scritto con Vanessa Picciarelli, Francesco Scarrone e prodotto da Gabriele Immirzi e Ettore Paternò per Fremantle, Roberta Trovato per Mowe e Roberto Pisoni per Sky, Sic è un ritratto intenso ed emozionante di un campione unico, un ragazzo che aveva un sogno più grande dei propri limiti e che ha fatto di tutto per realizzarlo. Il film racconta la parabola umana e sportiva di Marco Simoncelli, un bambino che sognava di diventare “World Champion”. Nonostante le difficoltà, le cadute, gli accesi duelli, Marco nella stagione del 2008, incredibilmente e inaspettatamente, vincerà il Campionato mondiale sul circuito di Sepang in Malesia: lo stesso su cui perderà fatalmente la vita tre anni più tardi a soli 24 anni.

SIC è realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e il supporto di Emilia-Romagna Film Commission, e sarà distribuito al cinema in collaborazione con il media partner Radio Deejay. All'interno dell'articolo potete gustarvi il trailer ufficiale di Sic.

