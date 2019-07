Marco Mengoni sarà la voce italiana di Simba adulto nel Il Re Leone

Un po' a sorpresa, Marco Mengoni ha annunciato in questi ultimi minuti via Facebook che sarà lui la voce italiana di Simba nell'adattamento in CGI de Il Re Leone, trasposizione dell'amatissimo (forse il più amato) classico Disney diretto da Jon Favreu (Il Libro della Giungla, Iron Man) in arrivo nelle sale ad agosto.

Lo ha fatto come si addice alla sua professione principale: cantando. Nella sua pagina Facebook ha infatti pubblicato un video dove suona e canta al pianoforte Can You Feel The Love Tonight di Elton John nella versione italiana (ovviamente benissimo), per poi scomparire, lasciare spazio al nero e far partire parte del suo doppiaggio: "Io sono Simba", dice Mengoni nel ruolo del Leone: "Figlio di Mufasa".



Per molti di voi la scelta potrebbe sembrare azzardata, ma a dire il vero Megoni si è già rivelato un doppiatore efficace e discreto nel Lorax della Illumination Entertainment, dove prestava la voce a Once-ler, il co-protagonista del film. Nel caso specifico de Il Re Leone, il fatto che avesse già lavorato come doppiatore con buoni risultati e la sua straordinaria voce hanno contribuito a far vincere a Mengoni il ruolo di Simba adulto, pensando infatti che nel film saranno comprese molte delle canzoni originali del classico.



Il Re Leone è atteso nelle sale italiane il prossimo 21 agosto.