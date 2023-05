Marco Giallini villain nel nuovo film di Gabriele Mainetti: 'Un action con tanti stuntman'

Marco Giallini, celebre attore italiano visto recentemente al cinema ne Il principe di Roma e in tv nella serie Rocco Schiavone, ha confermato che interpreterà il villain nel prossimo film di Gabriele Mainetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out.

Durante una tavola rotonda in occasione del Montecarlo Film Festival, alla quale Everyeye ha partecipato, l'attore ha rivelato che il suo nuovo look è dovuto alla partecipazione nel nuovo film di Gabriele Mainetti, per cui interpreterà 'un cattivo dal cuore d’oro'. Il film, sempre stando alle dichiarazioni dell'attore, sarà un action con molti stuntman ispirato al cinema cinese. Rimaniamo in attesa di novità, che vi comunicheremo non appena disponibili.

Ricordiamo che nel corso della sua carriera Marco Giallini ha ricevuto sei candidature ai David di Donatello, tre in qualità di miglior attore protagonista (Posti in piedi in Paradiso, Se Dio vuole e Perfetti sconosciuti) e tre come miglior attore non protagonista (Io, loro e Lara, ACAB e Buongiorno papà), e ha vinto un Nastro d'argento nel 2012 come miglior attore dell'anno per le sue interpretazioni in ACAB e in Posti in piedi in Paradiso.

Il secondo film di Gabriele Mainetti, Freaks Out, è uscito nel 2021 con un risultato pessimo al botteghino (2,8 milioni di euro di incasso a fronte di un budget di 13 milioni) influenzato dalla pandemia: il film è oggi disponibile in home-video e sul mercato digitale, e per altri contenuti vi invitiamo a recuperare il trailer ufficiale di Freaks Out.