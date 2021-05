Marco Giallini ricorda la moglie:'Sono in lockdown da quando è scomparsa'

Uno degli attori italiani più amati dal pubblico, Marco Giallini, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale ha approfondito alcuni aspetti della sua vita personale, in particolare la scomparsa improvvisa nel 2011 della moglie Loredana a causa di un'emorragia cerebrale. Giallini e la moglie erano sposati dal 1993.

"Alla fine, io sto in lockdown da quando è morta Loredana. [...] Quando sto solo e qualcosa non va dico: eh, amore mio... [...] Il dolore era troppo. Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all'altro dura due anni, poi capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma non sono l'unico a cui è successo. Fare a meno è questione di testa, anche fare a meno delle menti dei bimbi non più chiare, del loro pensiero: vorresti sapere che pensano il giorno della festa della mamma o quando spegni la tv e quello, a 5 anni, strilla: mamma, mamma".



Di recente Marco Giallini ha recitato in Ritorno al crimine, diretto da Massimiliano Bruno. L'attore è principalmente conosciuto per il ruolo di Rocco Schiavone nella fiction Rai. L'intervista prosegue, tra sofferenza:"E che passa? Ti dimentichi un po' la voce" e l'amore che non è mai tornato:"Ma di chi? E perché? Innamorato ero di mia moglie. Per 27 anni, non ci siamo mai lasciati e non abbiamo mai litigato. Lei era la mia donna e io il suo uomo. Nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per te? Una".

E poi il rapporto con i figli:"I miei figli mi dicono 'ti amo'. Quanti figli dicono 'ti amo'? Sono bravi. Il grande, una volta, mi disse 'Io l'adolescenza non l'ho avuta, mamma è morta che avevo 12 anni e non ho avuto nessuno da punire'. [...] La notte aspetto il rientro dei ragazzi, sto sempre lì che stanno per morire: poi li sento e scrivo:'buonanotte, amori'".



