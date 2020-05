Marco Giallini, le cinque migliori interpretazioni dell'attore di Perfetti Sconosciuti

Marco Giallini fa parte di quella categoria di attori migliorati con l'età: il mondo del cinema, infatti, riservò poche soddisfazioni all'attore romano fino al tramonto del primo decennio degli anni 2000, quando finalmente abbiamo potuto riscoprirlo in ruoli che ne mettessero in risalto le indubbie doti attoriali.

Per quanto riguarda il grande schermo, ad esempio, la prima performance a venirci in mente è quella offerta in ACAB - All Cops Are Bastards (2012), il discusso film di Stefano Sollima che valse a Giallini un Nastro d'Argento come Miglior attore non protagonista.

Nel 2014 lo troviamo invece nel ruolo di un padre psicologo in Tutta Colpa di Freud, film in cui il nostro si barcamena alla grande tra momenti leggeri e sequenze più sentite, inseguendo i problemi delle tre figlie di cui è genitore e confidente; un ulteriore salto di qualità arriva però nel 2016 grazie a Paolo Genovese, con quel Perfetti Sconosciuti riconosciuto all'unanimità come uno dei migliori film italiani del decennio.

Anche sul piccolo schermo, però, Giallini ha fatto vedere ottime cose: merita sicuramente una menzione il suo Rocco Schiavone, che dal 2016 continua a riscuotere consensi; impossibile, inoltre, non pensare al Valerio di Boris, che nonostante l'esiguo minutaggio riuscì nel corso della terza stagione dello show a farsi ricordare come uno dei personaggio meglio riusciti.

La carriera di Giallini, ovviamente, non può essere limitata a queste interpretazioni: fateci sapere nei commenti in quale film o serie TV avete maggiormente apprezzato quello che è sicuramente uno dei migliori attori italiani della sua generazione.