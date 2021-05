Marco D'Amore, il trailer di Security: Sky svela la data di uscita del nuovo film!

Sky ha svelato il poster e il primo trailer ufficiale di Security, nuovo film con Marco D'Amore diretto dal regista Peter Chelsom e in uscita su Sky Cinema e NOW.

Ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon - pubblicato in Italia da Mondadori - il film è sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, Silvio Muccino, Michele Pellegrini e Amina Grenci, da un soggetto di Peter Chelsom, Umberto Contarello e Sara Mosetti. Nel cast, oltre alla star di Gomorra, troviamo anche Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri, con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio. La data di uscita è stata fissata per il 7 giugno prossimo, in prima assoluta su Sky e NOW.

Peter Chelsom si è avvalso anche della collaborazione del direttore della fotografia Mauro Fiore, vincitore del Premio Oscar nel 2010 per Avatar. Il film è una produzione Indiana Production e Vision Distribution. Tra i produttori Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli.

La trama è ambientata a Forte dei Marmi, d'estate un piccolo angolo di paradiso per i suoi cittadini benestante: le cose cambiano durante l'inverno, quando le giornate si accorciano, le notti si allungano e le ville diventano piccole fortezze custodite da sofisticati circuiti di telecamere di sicurezza. Security è una storia invernale, che sconvolgerà le vite dei propri protagonisti.