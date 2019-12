Marco D'Amore e L'immortale: la necessità di raccontare la violenza come conflitto

Abbiamo intervistato Marco D'Amore, regista e interprete del film di Gomorra incentrato sulla figura di Ciro Di Marzio: L'immortale. Sentite cosa ci ha raccontato nel video presente all'interno della notizia.

Dalla nascita del progetto alle ambizioni dei produttori della serie ideata da Roberto Saviano, l'attore/regista ci ha parlato del sentimento che lo ha spinto ad esplorare a fondo il personaggio di Ciro. D'Amore ha poi spiegato l'importanza di raccontare la violenza come conflitto all'interno di una storia, una questione che ha approfondito durante i suoi studi da attore.

Scritto, diretto e interpretato da D'Amore, L'immortale fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra rimanendo comunque un'opera autonoma e a sé stante: secondo la sinossi ufficiale, il film ripercorre comunque l'intera storia di Ciro Di Marzio e gli eventi che lo hanno trasformato nel temuto e rispettato Immortale.

In un viaggio attraverso i suoi ricordi, il film torna indietro nel tempo fino al terremoto del 1980, durante il quale il neonato Ciro sopravvive per miracolo e resta abbandonato tra le macerie. Dieci anni dopo vediamo il bambino, che ha dovuto crescere in fretta, sopravvivere arrangiarsi come può tra le strade di Napoli.

Il film è attualmente in programmazione nelle sale: L'immortale ha debuttato al primo posto del botteghino italiano.