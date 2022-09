Marcia su Roma: data d'uscita per il film su Mussolini diretto da Mark Cousins

Dopo il passaggio a Venezia, in apertura delle Giornate degli Autori, Marcia su Roma, il nuovo e atteso lavoro di Mark Cousins ha ottenuto anche una data di distribuzione negli Stati Uniti, dove debutterà domenica 4 settembre nel prestigioso festival di Telluride in Colorado.

Marcia su Roma è un progetto PalomarDOC, prodotto da Palomar in collaborazione con il Saggiatore e Centro Sperimentale di Cinematografia, e in Italia sarà distribuito in sala dal 20 ottobre da I Wonder Pictures, in occasione del centenario della Marcia su Roma.

Il film prende spunto dalla rilettura di A Noi di Umberto Paradisi, prodotto nel 1923, documento ufficiale del Partito Fascista sulle giornate che portarono Benito Mussolini alla guida del primo governo dell’era fascista, che celebra quell’evento come matrice del Fascismo, ma tanti dettagli non quadrano. Da qui, si fa strada il desiderio di capire meglio, di andare più a fondo, di verificare: un grande lavoro alla moviola frame by frame per realizzare che la storia non era andata proprio come l’avevano raccontata, un’analisi del dettaglio che smonta il castello di inganni.

Scritto da Mark Cousins, grande regista e storico del cinema autore di Life May Be e ricordato soprattutto per il monumentale documentario The Story of Film (che ha recentemente avuto un sequel in The Story of Film: A New Generation) e Tony Saccucci, autori anche del soggetto con Tommaso Renzoni, il film vede la partecipazione di Alba Rohrwacher nel ruolo di Anna, una donna della classe operaia che incarna il sentimento della gente comune, dapprima esaltata sostenitrice del regime e poi disillusa e critica.