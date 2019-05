Marc Webb in trattative per dirigere Biancaneve in live-action per la Disney

Dopo il successo di Aladdin nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, la Walt Disney Pictures è pronta a procedere con ulteriori progetti in live-action dei famosi classici d'animazione dello studio.

Uno tra questi è un remake in live-action del celebre Biancaneve e i sette nani, primo classico d'animazione della Disney uscito 80 anni fa e diventato un vero e proprio cult movie. Come conferma il sito Variety, Marc Webb è attualmente in trattative per dirigere il film per lo studio e, sebbene non ci sia ancora un accordo finalizzato, sembra che sia la prima scelta della Disney per sedersi in cabina di regia per il remake.

Il regista dei due The Amazing Spider-Man e dell'acclamato [500] Giorni Insieme dovrebbe dirigere il film da una sceneggiatura che sarà firmata da Erin Cressida Wilson, anche lei attualmente in trattative. La pellicola riprenderà anche le canzoni del celebre classico ma toccherà a Benj Pasek e Justin Paul, il duo dietro La La Land, scrivere dei nuovi brani. Marc Platt produrrà l'adattamento.

Biancaneve è stato adattato spesso su pellicola in questi anni. Più recenti sono la versione cinematografica con Julia Roberts e Lily Collins del 2012, ma anche quella più dark con Charlize Theron e Kristen Stewart.

I prossimi film live-action della Disney sono Il Re Leone, di cui oggi sono stati diffusi dei character poster, e il sequel di Maleficent.