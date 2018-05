Maratona Deadpool nei The Space Cinema il 15 maggio: i due film uno dietro l'altro!

"The Space Cinema lancia martedì 15 maggio un’esclusiva cinemaratona dedicata all’antieroe Marvel. L’evento avrà luogo in tutti i cinema The Space e offrirà ai fan l’occasione di assistere tutto d’un fiato alle incredibili e adrenaliniche gesta di Wade Wilson, aka Deadpool, nei due film che lo vedono protagonista."

"L'appuntamento è per martedì 15 maggio, alle ore 20.15, in tutti i cinema del circuito.

Deadpool, il supereroe più irriverente e politicamente scorretto che si sia mai visto, torna nei cinema: il 15 maggio uscirà nelle sale italiane l’atteso Deadpool 2, diretto da David Leitch e interpretato da Ryan Reynolds e Josh Brolin.

La maratona inizierà alle 20.15 con Deadpool (2016), primo film diretto da Tim Miller, per poi proseguire alle 22.15 con Deadpool 2. Nell’atteso sequel, il misterioso cyborg mutante Cable (Josh Brolin), proveniente dal futuro, è intenzionato a neutralizzare un giovane mutante. Per fermarlo, Deadpool dovrà mettere insieme un gruppo, una X-Force, che come lui non gioca secondo le regole.

Le prevendite sono già aperte (lo spettacolo da acquistare è quello delle 22.15, con il quale si potrà assistere alla maratona o anche a uno solo dei film).

Di seguito il programma della serata:

Maratona Deadpool (evento nazionale) martedì 15 febbraio.

Deadpool – ore 20.15

Deadpool 2 – ore 22.15

È previsto un intervallo di 10 min tra un film e l’altro."