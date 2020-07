Maradona minaccia azioni legali contro Paolo Sorrentino per il film ispirato a lui

Si profila all'orizzonte una possibile delusione per Paolo Sorrentino: il regista premio Oscar per La Grande Bellezza non ha mai nascosto la sua grandissima ammirazione per Diego Armando Maradona (a cui dedicò proprio la vittoria agli Academy Awards), ma proprio il Pibe de Oro sembra avere intenzioni bellicose nei suoi confronti.

Il motivo potete facilmente immaginarlo: nei giorni scorsi era stato reso noto che Sorrentino sarebbe tornato a Napoli per collaborare con Netflix in un film intitolato È Stata la Mano di Dio, che sin dal titolo si annunciava palesemente ispirato alla vita del celebre fuoriclasse argentino.

Nonostante Netflix abbia dichiarato esplicitamente che non si sarebbe trattato di un film incentrato sul calcio né tantomeno sulla vita di Maradona la cosa sembra aver comunque messo in allerta i legali dell'ex-campione del Napoli e della nazionale argentina, al punto da minacciare azioni legali nei confronti del colosso dello streaming e del regista di This Must be the Place.

Non sarebbe comunque la prima volta che Sorrentino faccia riferimento a Maradona in un suo film: già in Youth avevamo notato la presenza di un personaggio ispirato senza ombra di dubbio alla figura dell'ex-calciatore, ma all'epoca nessuna voce contraria si era alzata dall'entourage del diretto interessato. Ad oggi, comunque, non resta che aspettare l'evolversi della vicenda.