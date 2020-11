Maradona e il cinema: i migliori film per ricordarlo

Essere Diego Armando Maradona vuol dire trascendere la dimensione di semplice calciatore: essere Maradona vuol dire assurgere al grado di icona, di leggenda, ma soprattutto essere materiale inesauribile di storie da raccontare, il protagonista di una storia che non può essere limitata al campo di calcio.

Il cinema questo l'ha sempre saputo, e più volte ha tentato di raccontare l'idolo argentino: nel giorno della scomparsa di Diego Armando Maradona, dunque, il modo migliore per ricordarlo ci sembra quello di segnalarvi tutti i film che hanno provato a cristallizzarne la grandezza, ma anche quelli che l'hanno più o meno palesemente omaggiato e quelli in cui, con grande autoironia, lui stesso si è messo in gioco.

La prima volta in cui abbiamo visto Diego sul grande schermo, in effetti, è stata proprio in occasione di un suo cameo: il film era Tifosi, del 1999, e Maradona appariva nel ruolo di sé stesso nell'episodio in cui gli ignari Nino D'Angelo e Peppe Quintale svaligiavano il suo appartamento.

Seguono tre film che hanno provato a rendere giustizia alla sua storia: il primo a tentare di battere questa strada fu Javier Vazquez, che nel 2005 firmò il documentario Amando a Maradona; nel 2007 fu invece la volta del biopic Maradona, la Mano de Dios, di Marco Risi, seguito nel 2008 da quello che resta forse il miglior ritratto cinematografico dell'ex-calciatore del Napoli, Maradona di Kusturica. A chiudere l'elenco è invece Diego Maradona, di Asif Kapadia, uscito nel 2019.

Non solo apparizioni e documentari, però: anche Paolo Sorrentino (che nominò Maradona anche nel suo discorso di ringraziamento agli Oscar) volle rendere omaggio a Diego citandolo in maniera piuttosto palese in uno dei personaggi presenti nel suo Youth, in tutto e per tutto simile al Maradona decadente degli ultimi anni. Ma la lista, siamo sicuri, è destinata ad allungarsi nei prossimi anni.