A Manual for Cleaning Women, Pedro Almodovar abbandona il suo primo film anglosassone

Dopo l'annuncio di inizio anno della presenza di Cate Blanchett in A Manual for Cleaning Women, la pellicola basata sui racconti del 2015 di Lucia Berlín, ha da poco perso il suo regista. Pedro Almodovar, infatti, ha annunciato da poche ore che non prenderà più parte alla realizzazione del film.

Dopo aver scritto insieme a Berlín la sceneggiatura del film, Almodovar ha deciso di farsi da parte per le regia del film prodotto dalla New Republic Pictures di Brian Oliver e Bradley Fischer. Poche parole a Deadline Hollywood hanno accompagnato la sua inaspettata decisione: "È stata una decisione molto dolorosa. Purtroppo non mi sento più in grado di realizzare pienamente questo film".

Nessun informazione in più e un riserbo sulla questione che non ha lasciato spazio a nessuna supposizione sulle probabili cause che hanno spinto il regista di Tutto su mia madre a non proseguire con la regia del film, che avrebbe rappresentato un punto di svolta nella già brillante carriera di Almodovar: A Manual for Cleaning Women, infatti, sarebbe stato infatti il suo primo film in lingua inglese.

Nell'attesa di conoscere nuovi dettagli sul film e sulla decisione del regista, ci consoliamo all'idea che la star protagonista del film sarà Cate Balnchett, fresca vincitrice della Coppa Volpi a Venezia 2022 con Tàr..