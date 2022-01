A Manual for Cleaning Women, Cate Blanchett star del primo film in inglese di Almodóvar

Cate Blanchett reciterà nel prossimo film del regista spagnolo Pedro Almodóvar, al suo debutto in un lungometraggio in lingua inglese. Il film, ancora in fase embrionale, s'intitolerà A Manual for Cleaning Women, adattamento di una raccolta di racconti del 2015 di Lucia Berlin. Blanchett sarà coinvolta come produttrice esecutiva.

Il libro di Berlin racchiude 43 storie di donne che svolgono disparati lavori in lavanderie a gettoni, case di cura e centralini.

Il regista spagnolo torna dietro la macchina da presa dopo Madres Paralelas con Penélope Cruz e il cortometraggio The Human Voice, interpretato da Tilda Swinton e distribuito da Sony Pictures Classics.

Cate Blanchett, una delle star maggiormente acclamate del panorama cinematografico hollywoodiano, nel 2020 è stata protagonista di Mrs. America e ha vinto in carriera per ben due volte il premio Oscar. Recentemente ha brillantemente recitato sia in Nightmare Alley, diretto dal regista messicano Guillermo del Toro sia nel controverso Don't Look Up di Adam McKay, disponibile su Netflix.

La vedremo a breve nel nuovo film di Todd Field, e nell'adattamento del videogioco Borderlands, così come nell'adattamento di Pinocchio, firmato Guillermo del Toro.



Sul nostro sito trovate la recensione di Madres Paralelas, l'ultimo grande successo di Almodóvar, presentato all'edizione numero 78 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Nel cast, oltre a Cruz, anche Milena Smit, Israel Elejalde, Julieta Serrano, Aitana Sánchez-Gijón e Rossy de Palma.