La grande Manticora nella nuova clip ufficiale di Onward - Oltre la magia

È grazia al canale Youtube di IGN che possiamo mostrarvi una nuova clip ufficiale dell'atteso e anticipato Onward - Oltre la magia, nuovo progetto animato della Pixar diretto da Dan Scanlon (Monsters University) che vede come doppiatori originali Tom Holland (Avengers: Infinity War) e Chris Pratt (Guardiani della Galassia).

Nel video che trovate in alto è possibile così dare una prima occhiata alla "grande e potente" Manticora di nome Corey, doppiata in inglese da Octavia Spencer. Da quanto si intuisce, i due fratelli protagonisti Ian e Barley Lightfoot credono che proprio la Manticora possegga una mappa in grado di rivelargli l'esatta ubicazione della gemma che stanno cercando per riportare in vita il padre per un giorno, ma forse le informazioni in loro possesso non erano poi così attendibili.



Quella che si trovano davanti è infatti un'indaffaratissima e divertente proprietaria di un ristorante che cerca di gestire una marea di ordinazioni e anche il ritardo di uno dei suoi camerieri. Quando Ian e Barley le chiedono poi della mappa e della gemma, lei gli mostra il menù dei bambini, che rivela "essere disegnato su delle sue vecchie mappe".



Onward - Oltre la magia è atteso nelle sale italiane il prossimo 5 marzo. Lo andrete a vedere? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.