No Mans Land, Frank Grillo protagonista del trailer ufficiale del nuovo thriller

È grazie a IFC Films che possiamo mostrarvi oggi il primo trailer ufficiale di No Man's Land, nuovo thriller drammatico diretto da Conor Allyn (Walk. Ride. Rodeo) con protagonisti Frank Grillo (Anarchia - La notte del giudizio, Captain America: The Winter Soldier) e Jake Allyn e in uscita il prossimo anno.

Scritto dallo stesso Jake Allyn a quattro mani insieme a David Barraza, No Man's Land ha la seguente sinossi ufficiale:



"Il vigilante di frontiere Bill Greer (Grillo) e suo figlio Jackson (Allyn) sono di pattuglia quando Jackson uccide accidentalmente un ragazzo immigrato messicano. Bill tenta di prendersi la colpa dell'accaduto ma il Texas Ranger Ramirez (George Lopez) scruta la menzogna, spingendo Jackson a fuggire verso sud a cavallo attraverso il Rio Grande per diventare un gringo illegale in Messico. Inseguito dai Texas Ranger e dai federali messicani, Jackson viaggia attraverso deserti e montagne per chiedere perdono al vendicativo padre del ragazzo ucciso, innamorandosi nel frattempo della terra che gli è stato detto di odiare".



No Man's Land vede nel cast anche Andie MacDowell, Alex MacNicoll, Esmeralda Pimental e Jorge A. Jimenez, per un'uscita prevista in noleggio digitale americano il prossimo 22 gennaio 2021.



Vi lasciamo alla recensione di Captain America: The Winter Soldier con Frank Grillo.