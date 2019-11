Le Mans '66 - La grande sfida, Matt Damon ha guidato con Mario Andretti ad oltre 300km/h

Nel corso della sua ospitata al The Ellen DeGeneres Show, Matt Damon ha raccontato in che modo ha dovuto prepararsi per il suo ruolo in Le Mans '66 - La grande sfida, il nuovo film di James Mangold in cui interpreta Carroll Shelby.

Damon, incalzato dalla conduttrice, ha raccontato del film, che ruota attorno ai personaggi di Shelby e del pilota Ken Miles, interpretato da Christian Bale: "E' la storia della loro amicizia e questa cosa folle in cui si imbattono per battere la Ferrari nel 1966". Mentre il motorsport ha fatto passi da gigante in termini di sicurezza per il pilota, Damon ha aggiunto che negli anni '60 era tutto estremamente pericoloso. In particolare, la parte più fragile delle vetture erano i freni. "Quindi questi ragazzi sfrecciavano a circa 370km/h, senza sapere se si sarebbero potuti fermare".

Sia a Damon che a Bale si è presentata dunque l'occasione di poter correre alla Indianapolis 500 accompagnati dalla leggenda dell'automobilismo Mario Andretti, campione del mondo di F1 nel 1978 con la Lotus e del Campionato CART nel 1984, tra le altre cose. "Ho accettato immediatamente", ha commentato Damon, ricordando l'esperienza. "Devi provarlo di persona per capire cosa voglia dire. E penso che in Le Mans '66 - La grande sfida abbiamo provato a restituire quella sensazione. Di provare a far sentire lo spettatore come fosse dentro quelle vetture a quella velocità".

Damon ha poi rivelato che la velocità raggiunta insieme ad Andretti nel test eseguito ha superato abbondantemente i 300km/h. In alto trovate il video dell'ospitata di Damon da Ellen.

Il film, costato circa 100 milioni di dollari, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 14 novembre, ma noi lo abbiamo già visto in anteprima e ve lo abbiamo raccontato - ovviamente senza spoiler - nella nostra recensione di Le Mans '66 - La grande sfida. Christian Bale, infine, ha recentemente espresso l'intenzione di non affrontare più grossi sconvolgimenti fisici.