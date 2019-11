Le Mans '66, per Jon Bernthal il regista sapeva esattamente ciò che voleva

Da due settimane nelle sale, Le Mans '66 - La Grande Sfida racconta le vicende della 24 Ore di Le Mans, celebre corsa automobilistica, del 1966, quando Henry Ford II e Lee Iacocca ingaggiarono il designer Carroll Shelby (interpretato da Matt Demon) per costruire un'auto che avrebbe permesso alla Ford di competere con la Ferrari.

Collider ha recentemente intervistato Jon Bernthal, che nel film interpreta il manager Lee Iacocca. L'attore ha parlato del suo modo di affrontare le riprese e di altri aspetti del suo lavoro.

"Ci sono alcune cose che faccio sempre" ha raccontato Bernthal. "Credo ci siano diverse componenti nel mio lavoro. Faccio delle ricerche, lavoro con un insegnante di dialetto se serve, imparo delle abilità specifiche che ha il mio personaggio. Devi cambiare le tue abitudini per cambiare il tuo comportamento, creare il comportamento del personaggio."

Jon Bernthal divide il suo lavoro tra la parte creativa e quella pratica. "Se interpreti un giocatore di tennis, puoi fare tutto il lavoro creativo che vuoi, ma di sicuro devi imparare a giocare a tennis, giusto? Poi quello che fai all'interno di queste due parti cambia di volta in volta."

L'attore ha poi parlato di James Mangold, che lo ha diretto sul set di Le Mans '66 cercando di realizzare più di un film d'azione. "I grandi registi hanno tutti una cosa in comune, secondo me. I grandi con cui ho avuto l'onore di lavorare sono tutti davvero collaborativi. Vogliono tutti davvero il meglio di te. E tutti sono in grado di tirarlo fuori. Jim sapeva cosa voleva. Sa cosa sta facendo. È un regista che cerca davvero di realizzare la sua visione. Mi piace il fatto che abbia un'idea. Lo adoro, è elettrizzante. Ho capito subito che Jim ci avrebbe guidato dove voleva che andassimo."

Oltre a Christian Bale e Matt Demon, sembra ci fosse anche un ruolo per Josh Brolin in Le Mans '66.