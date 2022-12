Le Mans '66, Christian Bale perse 30 kg! Come? Semplicemente non mangiando

Alle trasformazioni di Christian Bale siamo ormai abituati: la star della trilogia del Cavaliere Oscuro ci ha dimostrato più volte di essere capace di prendere e perdere peso con una facilità estrema, non preoccupandosi di mettere a repentaglio la propria salute. Ma quale sforzo dovette compiere l'attore per Le Mans '66?

Nel film sulla sfida tra Shelby e Miles vediamo in effetti Christian Bale sfoggiare un fisico stranamente nella media, ma la cosa non deve ingannare: poco tempo prima, infatti, l'attore era stato impegnato sul set di Vice, il film di Adam McKey per il quale il nostro aveva dovuto metter su un bel po' di chili per calarsi nel ruolo di Dick Cheney.

Va da sé, dunque, che per presentarsi in forma davanti alla macchina da presa di James Mangold Bale dovette buttar giù qualcosa come una trentina di kg in un periodo di tempo parecchio ristretto (si parla di circa 7 mesi). Un compito proibitivo per chiunque, anche per un professionista come Matt Damon, che spaventato dalla disciplina del collega gli chiese in che modo fosse riuscito ad ottenere un risultato simile: Bale gli rispose di aver semplicemente digiunato.

Disciplina o pura e semplice follia? A voi l'ardua sentenza! Peso di Christian Bale a parte, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione di Le Mans '66.