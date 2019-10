Le Mans 66, Christian Bale e Matt Damon concorreranno come protagonisti agli Oscar 2020

Con l'avvicinarsi della stagione dei premi iniziano a scaldarsi i motori per la corsa all'Oscar 2020, e tra tante incognite arrivano anche le prime risposte, soprattutto per quanto riguarda Le Mans 66, film distribuito da Fox/Disney.

Nello specifico le risposte in questioni arrivano sui due attori protagonisti del film di James Mangold, ovvero Matt Damon e Christian Bale, che alla prossima edizione degli Academy Awards concorreranno nella categoria per il miglior attore protagonista.

È una gara già parecchio affollata, ma la storia del film è così uniformemente bilanciata tra Damon nel ruolo del designer automobilistico Carroll Shelby (tre nomination alla recitazione, una vittoria della sceneggiatura originale per "Good Will Hunting") e Bale nel ruolo del pilota automobilistico Ken Miles che sarebbe stato impossibile fare altrimenti e relegare uno dei due nella sezione non protagonista.

Ricordiamo che nel corso delle rispettive carriere, Matt Damon ha ricevuto tre nomination alla recitazione e ha vinto una statuetta per la sceneggiatura originale di Good Will Hunting (in collaborazione con Ben Affleck), mentre Christian Bale è stato nominato quattro volte per la recitazione, vincendo il premio come non protagonista per The Fighter.

