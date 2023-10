Le Mans '66, Christian Bale si iscrisse ad una accademia di guida sportiva per prepararsi

Christian Bale è il degno successo di attori che, nel corso della loro carriera, hanno fatto del method acting la loro firma. Per il suo ruolo in Le Mans '66 - La Grande Sfida, prese lezioni di guida in una accademia, ottenendo i plausi degli istruttori con cui ebbe modo di confrontarsi.

Oltre ad imparare a guidare come un vero pilota, Christian Bale perse oltre 30 kg per il ruolo, come di sua abitudine. L'attore, infatti, da anni ormai è protagonista di incredibili trasformazioni fisiche che lo vedono perdere e prendere peso con una velocità quasi preoccupante. Solo di recente l'attore ha ammesso di voler rallentare, spaventato della possibilità di incorrere a qualche problema di salute grave. Al di fuori del peso, Bale si è sempre impegnato anche nell'apprendere tutto ciò che riguarda i personaggi che interpreta, compresa, nel caso di Ford vs Ferrari, la guida da gara.

Per affinare le sue capacità da pilota, l'ex volto di Batman, si iscrisse alla Bondurant High Performance Driving School, fondata da un collaboratore di Ken Miles. Durante le lezioni, l'attore si fece raccontare molte storie riguardo l'ambiente delle corse automobilistiche negli anni '60 in modo da capire meglio il contesto nel quale era inserito il suo personaggio. Soltanto dopo la fine delle riprese, il suo istruttore di guida e coordinatore stunt ha ammesso di non aver mai lavorato con un attore come lui. "E' senza dubbio il miglior attore che abbia mai formato" ha detto lo stunt coordinator Robert Robert Nagle.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo al film, vi consigliamo la nostra recensione di Le Mans '66 - La Grande Sfida. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!