Nella mano di King Kong: a Milano una mostra dedicata al gigante buono di Carlo Rambaldi

King Kong è di sicuro un personaggio che ha lasciato un'impronta forte del mondo del cinema, sulla cresta dell'onda dagli anni '30 ai giorni nostri, del resto proprio nel 2021 è uscito Godzilla vs Kong. Un percorso che nel 1976 ha incrociato quello di un grande artista italiano, Carlo Rambaldi, il cui King Kong rivive in una mostra a Milano.

In quegli anni gli effetti visivi e speciali erano soprattutto pratici, meccanici, l'era All Digital avrebbe preso il sopravvento solo molto tempo dopo. Proprio per questo motivo Carlo Rambaldi andò a ricreare per il film un braccio meccanico lungo 6 metri e largo 2 che potesse stringere e alzare all'occorrenza Jessica Lange, il personaggio femminile di cui il primate andava a innamorarsi nel corso della pellicola.

Un'opera d'arte vera e propria che può essere ammirata alla mostra Nella mano di King Kong, aperta dal 31 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022 presso la Cineteca di Milano. Un'esposizione che vi permette di osservare - oltre al vero braccio meccanico utilizzato per il film del '76 - fotografie e disegni di Rambaldi, che era solito mettere su carta tutti i suoi progetti prima di procedere alla realizzazione.

E ancora schizzi a tecnica mista, diapositive dal set di King Kong 2 e un'intera area interattiva. Qui la Cineteca di Milano vi mette a disposizione una sala per doppiare King Kong, un'esperienza VR, cabinati a gettoni di Donkey Kong (e non solo). Il tutto corredato da una rassegna di 33 film su e attorno King Kong. Un modo per conoscere più approfonditamente uno dei personaggi più tormentati della storia del cinema, oltre all'arte di Carlo Rambaldi.

Potete acquistare a questo link i biglietti per la mostra Nella mano di King Kong, qui invece trovate la nostra recensione di Godzilla vs Kong, per tornare ai nostri giorni.