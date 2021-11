E' stata la mano di Dio, trailer e poster per il nuovo film di Paolo Sorrentino

Dopo il primo teaser di E' stata la mano di Dio, pochi istanti fa Netflix ha condiviso il nuovo trailer ufficiale del prossimo film di Paolo Sorrentino, in uscita al cinema e sulla piattaforma di streaming on demand in due date diverse.

E' stata la mano di Dio è la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta, una vicenda costellata da gioie sorprendenti - come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona - e una tragedia inaspettata: ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s’intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto.

Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita: il film, Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria e Premio Marcello Mastroianni (a Filippo Scotti, come migliore attore emergente) alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è stato recentemente scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar 2022 e pochi giorni fa ha ricevuto tre candidature agli European Film Awards (Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura).

È stata la mano di Dio uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 24 novembre e arriverà su Netflix a partire dal 15 dicembre. Per altri approfondimenti guardate le foto di E' stata la mano di Dio.