E' stata la mano di Dio: Sorrentino vola agli Oscar, ma da battere c'è Drive my car

Le nomination agli Oscar 2022 hanno parlato, eleggendo E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, film prodotto e distribuito dal servizio di streaming on demand Netflix, tra i migliori cinque titoli internazionali dell'anno.

Tuttavia adesso lo scoglio più grande per arrivare alla vittoria finale si chiama Drive my car di Ryusuke Hamaguchi: l'opera giapponese tratta dal racconto di Murakami infatti, oltre ad essere stata nominata all'Oscar per il miglior film internazionale, ha letteralmente surclassato il 'rivale' Sorrentino, dato che è riuscita a debordare anche nelle categorie per miglior sceneggiatura non originale, miglior regista e addirittura miglior film.

Improbabile che alla prossima Notte degli Oscar, che si terrà il 27 marzo, assisteremo ad un altro en plein stile Parasite di Bong Joon-ho, eppure se le nomination ci dicono qualcosa allora Drive my car è al momento il grande favorito almeno per la vittoria dell'Oscar al miglior film straniero, l'unico al quale può ambire il film di Paolo Sorrentino. Come al solito, continuate a seguirci per tutte le novità relative alla stagione dei premi, che ancora una volta si preannuncia appassionante e ricca di sorprese.

Paolo Sorrentino ha vinto il premio Oscar per il miglior film straniero (quando ancora era intitolato in questo modo, prima del passaggio a 'Oscar per il miglior film internazionale) nel 2014 per La grande bellezza; Ryusuke Hamaguchi è al debutto sul palcoscenico dell'Academy.