È Stata la Mano di Dio, ecco le prime foto ufficiali del film di Paolo Sorrentino

È Stata la Mano di Dio si annuncia come uno degli esordi più attesi di quest'anno per quanto riguarda il cinema italiano: Paolo Sorrentino riesce sempre a creare un grande hype intorno alle sue opere e, ora che finalmente possiamo dare un primo sguardo al suo nuovo lavoro, la curiosità si fa più forte che mai.

Il film che vedrà il ritorno della collaudata coppia Sorrentino-Servillo si è infatti mostrato proprio in queste ore nelle prime foto ufficiali rilasciate dalla produzione: si tratta di due immagini nelle quali vediamo prima il giovane Filippo Scotti in solitaria e poi lo stesso accerchiato dal cast del film quasi per intero, compresi il già citato Toni Servillo e Massimiliano Gallo.

Sul film di Sorrentino, che figura tra quelli in concorso alla prossima Mostra di Venezia, aleggia comunque ancora un velo di mistero: tutto ciò che sappiamo è che conterrà riferimenti alle vicende personali del regista de La Grande Bellezza e che sarà in qualche modo legato alla figura di Maradona (a cui Sorrentino è letteralmente devoto), ma sarà ben distante dall'essere un biopic sul fuoriclasse argentino, come inizialmente paventato da alcuni.

È Stata la Mano di Dio non ha ancora una data d'uscita certa: il film esordirà comunque su Netflix e in alcune sale selezionate nel corso del 2021. Qui, intanto, vi lasciamo le parole di Paolo Sorrentino sulla scomparsa di Diego Armando Maradona.