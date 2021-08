È stata la mano di Dio, l'evocativo teaser trailer del film Netflix di Paolo Sorrentino

Netflix ha pubblicato online il primo ed evocativo ed emozionante teaser trailer ufficiale dell'attesissimo e misterioso È stata la mano di Dio, nuovo lungometraggio originale del colosso dello streaming scritto e diretto dall'eccellente Paolo Sorrentino, di ritorno alla forma filmica dopo il dittico Loro del 2018.

Da quello che possiamo ammirare e ascoltare nel bellissimo filmato confezionato per presentare il film, È stata la mano di Dio sembra essere una sorta di titolo auto-biografico pensato dall'autore guardando indietro alla sua infanzia, ai motivi e alle ispirazioni che lo hanno convinto a prendere la strada dell'arte e della regia. Resta impressa la prima frase che sentiamo pronunciare al protagonista, "la realtà non mi piace più", come a sottolineare la volontà di Sorrentino di scappare da una gabbia che lo stringeva e trovare proprio nell'onirico che lo rispecchia, in quei tratti felliniani che tanto venera e imita, il suo vero percorso d'autore.



Da un solo teaser trailer, il film sembra volersi insinuare sotto pelle e raccontare non solo una storia di crescita e formazione ma anche la stessa Napoli e l'amore della metropoli partenopea per la figura di Maradona, le cui gesta sono infatti direttamente inserite nel titolo e il cui amore è già stato palesato in passato dallo stesso Sorrentino.



È stata la mano di Dio sarà presentato in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia 2021, per un'uscita prevista poi su Netflix il prossimo autunno.