E' stata la mano di Dio: è caos e guerra fredda tra Netflix e gli esercenti italiani

Dopo la pubblicazione del trailer di E' stata la mano di Dio, il film di Paolo Sorrentino torna a far parlare di sé ad un giorno dall'uscita al cinema a causa di una grossa e rumorosissima polemica tra Netflix e gli esercenti italiani.

Cosa sta succedendo esattamente? Semplice, che alcuni cinema stanno 'perdendo' E' stata la mano di Dio dalla programmazione della settimana. Il perché è presto detto: sarebbero state circa 400 le sale che da domani 24 novembre avrebbero dovuto proiettare il nuovo film di Paolo Sorrentino, cogliendo al volo l'occasione offerta dalla finestra di tre settimane concessa dal produttore Netflix prima della diffusione del film in streaming dal 15 dicembre, eppure alcuni cinema hanno dovuto rivedere il proprio cartellone dato che la piattaforma avrebbe limitato le copie del film.

Nonostante molti esercenti avessero promesso ai propri clienti affezionati la presenza di E' stata la mano di Dio in sala da domani, con tanto di prevedente già vendute in alcuni casi, un numero imprecisato di titolari ha dovuto avvisare gli spettatori che ci sarà ancora da attendere per vedere il film sul grande schermo a causa del dietrofront di Netflix: lo comunica l'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, che considera l'uscita nelle sale di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino "una grande opportunità per riavvicinare gli spettatori italiani alla visione sul grande schermo del miglior cinema italiano dopo il lungo periodo di sospensione degli spettacoli dovuta alla pandemia."

Il film dunque uscirà ancora al cinema, ma non in tutte le sale nelle quali era stato inizialmente previsto (e nelle quali era atteso).