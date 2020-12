Mank, Tom Pelphrey racconta il suo provino: "90 minuti su Zoom con David Fincher!"

Tra i protagonisti di Mank, il nuovo film di David Fincher dal 4 dicembre in streaming su Netflix, c'è anche Tom Pelphrey, che interpreta Joseph Mankiewicz, regista e fratello di Herman, lo sceneggiatore di Quarto Potere sulla cui figura è incentrata la storia. Pelphrey è stato recentemente intervistato da Steve Weintraub di Collider.

Nella video intervista, che si può vedere anche all'interno della notizia, l'attore ha raccontato della sua esperienza sul set di Mank. "Quanto hai pagato per essere nel film?" ha iniziato scherzosamente Weintraub, a cui Tom Pelphrey ha risposto di aver "pagato in sudore e fatica".

L'ingaggio nel film di David Fincher, però, è giunto inatteso. "Avevo registrato e inviato un video" ricorda Pelphrey. "Ero ad Atlanta a girare Ozark. Non pensavo mi avrebbero richiamato perché avevo i capelli lunghi, la barba lunga, e niente di tutto ciò andava bene per Joe."

Un mese dopo, invece, "mi hanno detto che a David Fincher ero piaciuto e che voleva fare un provino su Zoom". Provino che è durato "90 minuti, solo io e lui a lavorare sulle singole scene, a parlare... e poi altri 90 minuti la settimana successiva."

Quanto era spaventato, da 1 a 10, Tom Pelphrey il primo giorno sul set di Mank? "Zero, forse 1. Lavorare con Fincher e Gary Oldman poteva intimidirmi, ma ha avuto su di me l'effetto opposto. Mi sentivo rilassato, perché intorno a me erano tutti bravissimi in quello che facevano."

Per altri approfondimenti sulla storia raccontata in Mank, rimandiamo alla reazione di William Randolph Hearst all'uscita di Quarto Potere e alle recenti dichiarazioni del nipote di Herman Mankiewicz.