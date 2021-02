Mank, secondo Ben Affleck l'apporto di Netflix è stato fondamentale

Negli ultimi anni giganti come Netflix, Amazon e Hulu si sono lanciati con decisione nel mercato dei contenuti originali di alta qualità, in competizione con i più grandi studi cinematografici. Già in passato Ben Affleck aveva affrontato questo argomento e ora è tornato a parlarne, a mesi di distanza dalla chiusura di molti cinema anche negli USA.

In una conversazione con David Fincher, che l'ha diretto in L'amore bugiardo - Gone Girl, Ben Affleck ha ribadito il suo pensiero sullo streaming, soffermandosi anche su Mank, l'ultimo film di Fincher, realizzato in collaborazione con Netflix.

"C'è questo grande dibattito tra streamer e cinematografici, bla, bla, bla. E vorrei indicare questo film come il primo esempio di ciò che è fantastico di Netflix, ovvero che ce la fanno. Non lo so se fosse stato girato alla Warner".



Nell'intervista per Variety, Affleck ha riconosciuto che un film di nicchia come Mank potrebbe oggigiorno non vedere mai la luce se non per Netflix o altri servizi di streaming in abbonamento. Negli ultimi anni molti progetti di nicchia sono stati presi in carico proprio dai colossi dello streaming, creando un canale differente per prodotti di questo tipo, difficilmente concretizzabili dalle classiche major.

Il sopraggiungere della pandemia ha costretto l'industria cinematografica a reinventarsi e puntare fortemente sulle piattaforme streaming.

La decisione più drastica è proprio di un major: Warner Bros. ha deciso di distribuire i film contemporaneamente in streaming e in sala, per tutto l'arco del 2021.



Su Everyeye trovate la recensione di Mank.