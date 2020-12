Mank, il nipote dello sceneggiatore ricorda: 'Mio nonno subì la vendetta di Hearst'

Abbiamo già raccontato la reazione di William Randolph Hearst, il magnate la cui figura ha ispirato il protagonista di Quarto Potere, all'uscita del film di Orson Welles. Le vicende narrate sono tornate d'attualità in questi giorni grazie a Mank, il nuovo film di David Fincher pubblicato in streaming su Netflix.

Il film racconta la storia di Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore di Quarto Potere, concentrandosi in particolare sulla genesi del film. Ne ha parlato in una recente intervista anche Ben Mankiewicz, conduttore televisivo e nipote di Herman, raccontando di aver appreso dell'esistenza della sceneggiatura di Mank (scritta da Jack Fincher, padre di David) più di dieci anni fa.

"Abbiamo pensato allora quello che pensiamo anche oggi: è incredibile che esista uno script dedicato a nostro nonno. Non verrà mai realizzato. Che gigantesca perdita di tempo: ehi, facciamo un film su uno scrittore semi-sconosciuto, noto solo a persone con una certa dimestichezza con la storia del cinema."

Eppure, grazie a Netflix Mank ha visto la luce, e Ben (che ha anche un piccolo cameo vocale) ne è giustamente orgoglioso.

Il conduttore ha poi ricordato anche di come Hearst si vendicò di suo nonno e del suo spietato ritratto. Nel 1943, infatti, Herman J. Mankiewicz fu processato per guida in stato di ebbrezza, e la notizia venne amplificata più del dovuto proprio a causa di William Randolph Hearst. "C'erano stati pochi danni e la cosa si sarebbe risolta amichevolmente se non lo avesse scoperto. Hearst convinse, pagando, il dipartimento di polizia di Beverly Hills a ingigantire la questione e a intentare una denuncia. Il processo durò una settimana e Hearst lo fece coprire dettagliatamente sul suo Los Angeles Examiner."

