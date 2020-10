Mank, Netflix rivela la data di uscita del nuovo film di David Fincher: i dettagli

Dopo le nuove foto pubblicate nei giorni scorsi, è stata annunciata nella giornata di mercoledì anche la data d'uscita di Mank, il nuovo film di David Fincher prodotto da Netflix. L'atteso biopic sullo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz sarà a novembre in alcune sale selezionate, per poi essere pubblicato in streaming il prossimo 4 dicembre.

Mank è incentrato sul periodo in cui lo sceneggiatore era al lavoro su quello che sarebbe diventato uno dei capolavori della storia del cinema, Quarto Potere (1941). Nonostante le continue discussioni con il regista Orson Welles e i problemi con l'alcool, la sceneggiatura del film sarà premiata con l'Oscar.

Herman J. Mankiewicz è interpretato da Gary Oldman, mentre Tom Burke è Orson Welles. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Amanda Seyfried, che ha raccontato di aver girato la stessa scena per una settimana, Lily Collins, Tom Pelphrey, Tuppence Middleton, Joseph Cross e Leven Rambin. Inoltre Arliss Howard interpreta Louis B. Mayer e Charles Dance interpreta William Randolph Hearst.

Mank è il primo film diretto da David Fincher dopo Gone Girl, uscito nel 2014. La sceneggiatura del film è scritta dal padre del regista, Jack Fincher, mentre il direttore della fotografia è Erik Messerschmidt (Mindhunter). La durata del film è di 2 ore e 11 minuti, un po' meno di altre pellicole di Fincher come Zodiac e Il curioso caso di Benjamin Button.