Mank, magnifica ossessione: la missione di David Fincher per portare in vita il film

Mank di David Fincher racconta "l'avvincente storia del brillante ma travagliato artista dietro a Quarto Potere di Orson Welles", spesso considerato il film più bello e importante mai realizzato. E no, non si tratta dello stesso Welles ma di Herman J. Mankiewicz, scrittore alcolizzato responsabile di buona parte della sceneggiatura del film.

Si deve soprattutto a lui la struttura rivoluzionaria e non lineare dello script e il ritratto corrosivo su ricchezza e potere direttamente al centro dell'inquadratura. "Era una di quelle voci che hanno tracciato la strada", dice Fincher ai microfoni di Variety, per la cover story del nuovo numero del magazine in uscita:



"La mia speranza è che le persone si divertano a guardare questo spirito generazionale, in qualche modo dimenticato e che non ha mai ricevuto quello che gli spetta veramente". Quarto Potere, infatti, è a detta di molti più figlio di Makiewicz che di Welles, essendo stato il primo amico e confidente del magnate dell'editoria William Randolph Hearst, ispirazione maggiore dietro al personaggio di Kane nel film.



Il progetto sarebbe dovuto uscire negli anni '90 per la Polygram, scritto sempre da Jack Fincher, il cui lavoro è rimasto anche nella visione di Fincher Jr. e Netflix praticamente intatto. A recitare come protagonisti sarebbero stati chiamati Kevin Spacey e Jodie Foster, ma alla fine Polygram si oppose alle richieste di Fincher di girare il film in bianco e nero come omaggio alla fotografia espressionista di Quarto Potere curata da Gregg Toland.



Così Fincher passò ad altri progetti, tra i quali The Social Network e Il Curioso Casa di Benjamin Button. Terminata la lavorazione della seconda stagione di Mindhunter ormai sfinito, il regista ha allora deciso di ritirare fuori il progetto davanti a Ted Sarandos, che ha accettato praticamente immediatamente l'idea lasciando carta bianca creativa a Fincher, anche di farglielo girare in bianco e nero espressionista.



Ricorda Fincher sulla prima volta che il padre gli fece avere le prime bozze di Mank: "Mi ha presentato questo massetto arbitrale postumo. Gli ho detto che sembrava uva acerba e che non pensavo che alla gente interessasse davvero chi avesse merito per cosa. Il dramma non mi piaceva". Le bozze successive, però, furono migliori, perché concentrare sull'uomo e sulle sue relazioni fuori e dentro il mondo del cinema e della politica. Si arricchì anche il complesso rapporto tra Mank ed Hearst.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Mank.