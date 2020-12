Mank, guida alle star nel film di David Fincher: chi interpreta chi?

Dopo mesi d'attesa, lo straordinario Mank di David Fincher è finalmente disponibile su Netflix, portando sui nostri schermi e all'interno del servizio streaming la magnifica storia dedicata alla stesura della sceneggiatura di Quarto Potere di Orson Welles, per l'esattezza sull'uomo e l'ispirazione dietro all'immortale capolavoro.

Di base, dunque, Mank è un biopic, anche se poi nella forma cinematografica e nel contenuto va oltre e anzi entra nella parola e rende omaggio e riconoscimento al grande potere della scrittura, tra realtà riportata e realtà romanzata. Come tale - cioè biopic -, Mank racconta personaggi realmente esistiti e lo fa con un cast stellare e da Oscar.



Di seguito vi riportiamo gli interpreti e i relativi ruoli, spiegati.



GARY OLDMAN - HERMAN J. MANKIEWICZ, sceneggiatore di Quarto Potere



AMANDA SEYFRIED - MARION DAVIES, attrice hollywoodiana e moglie di William Randolph Hearst



CHARLES DANCE - WILLIAM RANDOLPH HEARST, magnate della stampa americana e figura a cui si ispirò Mankiewicz per il suo Charles Foster Kane



LILY COLLINS - RITA ALEXANDER, stenografa e aiutante di Mankiewicz



TOM PELPHREY - JOSEPH L. MANKIEWICZ, fratello minore di Herman, anche lui sceneggiatore



ARLISS HOWARD - LOUIS B. MAYER, capo e co-fondatore della celebre Metro Goldwyn Mayer



TOM BURKE - ORSON WELLES, leggendario regista di Quarto Potere



TOBY LEONARD MOORE - DAVID O. SELZNICK, produttore hollywoodiano dietro a capolavori immortali come Via col vento



