Mank: guardate la vera villa di William Randolph Hearst, è incredibile!

Scopriamo assieme la storia villa di Beverly Hills appartenuta al magnate dell'editoria William Randolph Hearst, l'uomo che ha ispirato la figura di Charles Foster Kane in Quarto Potere, leggendaria pellicola di Orson Wells la cui genesi è stata trattata di recente nel film Netflix Mank di David Fincher.

Messa in vendita nel 2016 per l'astronomica cifra di 195 milioni di dollari, la tenuta a nord di Sunset Boulevard è stata costruita negli anni '20 e si estende per due ettari e mezzo, formando una sorta di H dipinta di rosa. È composta da ben 29 camere da letto, tre piscine, una discoteca e un cinema privato.

In passato ha ospitato alcune delle feste più esclusive di Hollywood, a cui hanno preso parte celebrità del calibro di Charlie Chaplin, Greta Garbo, Jean Harlow, Cary Grant, Barbara Stanwick e il produttore Howard Huges, ma anche politici come Winston Churchill e John F. Kennedy, quest'ultimo insieme ospitato nel 1953 insieme alla moglie per la loro luna di miele.

La villa ha anche ospitato le riprese di numerose pellicole. L'esterno per esempio è stato utilizzato ne Il Padrino di Francis Ford Coppola, anche se l'iconica scena della testa di cavallo non è stata girata all'interno della proprietà, e inoltre i terreni sono comparsi nel film Lo straccione con Steve Martin. Negli anni '80, la casa ha fatto parte di un episodio di Charlie's Angels, mentre nei primi anni '90 è stata inclusa in Guardia del corpo. Più di recente, la villa ha fatto da location per parte delle riprese di Black is King, l'album visivo realizzato da Beyoncé per Disney+.