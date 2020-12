Mank tra finzione e realtà: come reagì Randolph Hearst all'uscita di Quarto Potere?

Da qualche giorno è disponibile in streaming su Netflix Mank, il nuovo film di David Fincher, che racconta la genesi di uno dei capolavori della storia del cinema, Quarto Potere di Orson Welles, dal punto di vista dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz. Il film racconta la storia del magnate Charles Foster Kane.

La figura del protagonista, come sappiamo, ricalca in un misto di realtà e finzione quella di William Randolph Hearst, realmente esistito, interpretato in Mank da Charles Dance.

Nel film di David Fincher Mankiewicz, interpretato da Gary Oldman, scopre molti dettagli privati sulla vita di Hearst grazie all'attrice Marion Davies (Amanda Seyfried), che aveva una relazione con lui. Lo sceneggiatore viene poi messo in guardia, anche dal fratello regista Joseph, sulle possibili conseguenze di un film del genere, ed è la stessa Davies a suggerire alcune modifiche, anche per non compromettere la salute mentale di Hearst.

In Mank non viene mostrata direttamente la reazione del magnate dopo aver visto il film, ma è noto il suo tentativo di bloccare l'uscita di Citizen Kane (titolo originale di Quarto Potere), pur senza aver letto la sceneggiatura. A quanto pare, più che per la rappresentazione del suo personaggio era furioso per quella della sua amante, dopo che un'amica giornalista che aveva visto in anteprima il film gli aveva raccontato dettagliatamente la trama. Quarto Potere, inoltre, ruota tutto intorno al mistero sul significato della parola Rosebud, pronunciata da Kane all'inizio del film: al contrario di quanto emerge dal film di Orson Welles, in Mank si suggerisce anche che quello fosse il nomignolo dato alle parti intime di Marion Davies.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alle recenti accuse di sessismo piovute su David Fincher, e alla nostra recensione di Mank.