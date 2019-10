Mank: Erik Messerschmidt sarà il direttore della fotografia per il film di David Fincher

HN Entertainment ha confermato che il direttore della fotografia Erik Messerschmidt lavorerà al prossimo film di David Fincher, Mank. I credit di Messerschmidt sono piuttosto importanti, avendo collaborato con Fincher anche per la serie Netflix, Mindhunter, la serie FX, Legion, e lo show fantascientifico di Ridley Scott, Raised by Wolves.

Mank segnerà il ritorno dietro la macchina da presa di David Fincher dai tempi di L'amore bugiardo - Gone Girl, con Ben Affleck e Rosamund Pike.

Il film segue il tumultuoso sviluppo della sceneggiatura di Quarto Potere, considerato uno dei più grandi film di tutti i tempi, scritta da Herman Mankiewicz e Orson Welles.

Nonostante il successo critico del film, la sceneggiatura è stata l'unica categoria ad aver vinto il premio Oscar.



La trama di Quarto Potere era ispirata alla vita dell'editore e imprenditore William Randolph Hearst, che non vide di buon occhio il film. Herman Mankiewicz usò l'accesso ai vari circoli dell'alta società in cui Hearst si recava per scrivere la sceneggiatura. E proprio su questa lavorazione dovrebbe basarsi il film di David Fincher.

Nel cast di Mank ci saranno attori del calibro del premio Oscar, Gary Oldman, insieme ad Amanda Seyfried, Lily Collins - quest'ultime sono due new entry nel cast - Charles Dance e Arliss Howard.

Le riprese del film inizieranno il mese prossimo a Los Angeles e l'uscita dovrebbe essere prevista per il 2020.