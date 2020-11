Mank: David Fincher pensava a Kevin Spacey e Jodie Foster come protagonisti

Mank, il nuovo film di David Fincher, arriverà su Netflix il prossimo 4 dicembre, ma il regista sta lavorando al progetto fin dagli anni '90 e solo recentemente ha ottenuto i finanziamenti necessari alla sua realizzazione, proprio grazie alla partnership che da qualche anno lo lega al colosso americano dello streaming. Il cast era molto diverso.

Il progetto sarebbe dovuto uscire negli anni '90 per la Polygram, scritto sempre da Jack Fincher, il cui lavoro è rimasto anche nella visione di Fincher e Netflix praticamente intatto. A recitare come protagonisti sarebbero stati chiamati Kevin Spacey e Jodie Foster, ma alla fine Polygram si oppose alle richieste di Fincher di girare il film in bianco e nero come omaggio alla fotografia espressionista di Quarto Potere curata da Gregg Toland.

"Il rapporto con la Polygram alla fine si raggelò a causa di una serie di accordi stupidi come quelli che avvengono di solito in America Centrale - ha dichiarato Fincher a Variety - Avremmo dovuto girarne una versione a colori e poi correggerla e farne una in bianco e nero. Il progetto fallì completamente".

All'epoca di questo racconto Kevin Spacey e Jodie Foster erano due delle star maggiori a Hollywood, con Spacey appena uscito dall'Oscar per Seven - proprio grazie a Fincher - e la Foster dal successo de Il silenzio degli innocenti con il quale si era guadagnata la sua statuetta. La versione di Mank degli anni '90 aveva tutte le carte in regola per rivelarsi un grande successo al botteghino, anche se lo stesso Fincher non rimpiange di non averlo fatto al tempo e averlo potuto realizzare solo oggi con Netflix. "Non sono mai stato più felice di adesso a Netflix, è una piattaforma che accoglie di tutto, che sia un film dark o un film tedesco dall'aria sinistra o uno spy show israeliano. Prendono tutto".

Nell'attesa dell'uscita di rimandiamo alla nostra recensione di Mank e al trailer ufficiale del film con Gary Oldman.