Mank, una critica di Steven Soderbergh ha portato alla modifica di una scena chiave

David Fincher si consulta spesso con l'amico e collega Steven Soderbergh sui primi tagli nel montaggio di un film, e con lo straordinario Mank targato Netflix non è stato diverso, e anzi scopriamo che una critica del regista di Panama Papers ha portato al cambiamento di una scena chiave del biopic sullo sceneggiatore di Quarto Potere.

Stiamo parlando della sequenza più importante del film, quella finale della festa in costume a casa di William Randolph Hearst, dove un ubriachissimo Makiewicz fa una lunga tirata contro il machiavellico e potente editore americano, davanti ad amici e colleghi.



L'editore del film, Kirk Baxter, a infatti rivelato: "Soderbergh è venuto durante una prima fase del montaggio e in quella scena ci ha spiegato che non riusciva davvero a capire perché Hearst stesse sopportando così a lungo tutta la merda che Mank gli stava tirando addosso. Dopo io e Dave ne abbiamo parlato e quella critica ha molto aiutato. Non ci ha fornito subito la risposta ma ha aperto a una domanda molto importante".



Come è stata adeguata, allora? E dov'era l'errore? Risponde sempre Baxter, tecnicamente: "Dal mio punto di vista, stavamo dando troppa aria alla scena. Ho concesso troppe pause tra i diversi monologhi di Mank affinché qualcuno dei presenti potesse intervenire. Non stavo riproducendo la scena abbastanza velocemente, e rimuovendo 10 fotogrammi qui e 15 là ho reso Mankiewicz un treno in corsa, così da non concedere opportunità a nessuno di mettersi sulla sua strada e dire 'basta con questa follia!'. Ha qualcosa da dire e lo dice".



Herman J. Mankiewicz è interpretato da Gary Oldman, mentre Tom Burke è Orson Welles. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Amanda Seyfried, che ha raccontato di aver girato la stessa scena per una settimana, Lily Collins, Tom Pelphrey, Tuppence Middleton, Joseph Cross e Leven Rambin. Inoltre Arliss Howard interpreta Louis B. Mayer e Charles Dance interpreta William Randolph Hearst.

Mank è il primo film diretto da David Fincher dopo Gone Girl, uscito nel 2014. La sceneggiatura del film è scritta dal padre del regista, Jack Fincher, mentre il direttore della fotografia è Erik Messerschmidt (Mindhunter). La durata del film è di 2 ore e 11 minuti, un po' meno di altre pellicole di Fincher come Zodiac e Il curioso caso di Benjamin Button.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo al nostro speciale dedicato a Quarto Potere di Orson Welles.