Mank a colori è assolutamente incredibile: vedere per credere!

Una nuova serie di immagini e interviste dietro le quinte di Mank hanno svelato curiosi retroscena sulla realizzazione del film, nello specifico sulla realizzazione del bianco e nero, offrendo anche delle inedite foto a colori.

Sarebbe sbagliato pensare, infatti, che il bianco e nero del film sia stato realizzato solo in fase di post-produzione: in realtà, affinché i personaggi e i loro costumi di scena potessero facilitare la conversione al bianco e nero, il colore sul set doveva essere attentamente osservato e regolato.

Il direttore della fotografia del film, Erik Messerschmidt, ha rivelato che Fincher non ha mai preso in considerazione la possibilità di girare il film su pellicola, ma ha optato da subito per il digitale: "Non pensavamo che girare su pellicola fosse il modo migliore per arrivare il risultato che ci eravamo prefissi, ad essere onesti, perché avevamo idee molto specifiche di effetti molto specifici che volevamo in casi molto specifici; la pellicola è un mezzo fantastico, ma non è particolarmente utile quando vuoi cercare di ottenere risultati molto coerenti e precisi di scena in scena."

Di conseguenza, lo scenografo Burt ha spiegato che ha dovuto bilanciare i colori degli oggetti direttamente sul set, rapportandoli a quelli degli attori e dei loro abiti: "Alcuni colori non erano appropriati per molte delle scenografie interne. Ad esempio, abbiamo scoperto che il viola, il rosa e l'arancione si traducono abbastanza bene in bianco e nero. Ma non volevo trasformare questi set in dipinti fauvisti, con le pareti verdi e il tavolo blu. Perché quando gli attori iniziano a recitare devono muoversi in quel set, e rischiano di ritrovarsi spiazzati".



