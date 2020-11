Mank, il cast attacca David Fincher: 'Ci hai finire in Ricomincio da capo'

Nel corso di una divertente intervista promozionale per Mank, il nuovo film di David Fincher prodotto e distribuito da Netflix, il cast dell'opera si è scagliato contro il regista 'denunciando' il suo famoso stile di riprese, meticoloso a livelli ossessivi.

Già in precedenza Amanda Seyfried aveva provato a far luce sulle condizioni di lavoro cui l'ha sottoposta Fincher, che sul set di Mank l'ha costretta a rifare una scena per una settimana, ma adesso tutto il cast - capitanato da Gary Oldman - è tornato all'attacco. Ma Fincher si è difeso:

"Credo sia stato estenuante all'inizio per lui”, ha detto Fincher riferendosi ad Oldman. "Io sono uno abbastanza didattico: 'Queste sono le cose che la scena deve fare per me, e continueremo a farla per cercare nuovi modi per sottolineare queste idee' È una cosa difficile da dire agli attori: voglio una grande e coesa performance nel master, e poi voglio una grande e coesa performance nel master alternativo, e poi voglio una grande e coesa performance nell'over the shoulder, e poi voglio una grande e coesa performance nel suo over the shoulder, e poi voglio i singoli primi piani. Perché non voglio dover tagliare una scena in base alla vostra performance. Non credo che potrei entrare in sala montaggio sapendo che ci saranno riprese in cui un attore è stato bravo e riprese in cui è stato meno bravo."

Una scena è già diventata argomento di discussione: quella di una cena tra Herman J. Mankiewicz (Oldman), diversi altri commensali e William Randolph Hearst, interpretato da Charles Dance. L'attore de Il Trono di Spade ha ricordato il processo creativo, andato avanti per oltre 101 ciak: "Abbiamo fatto ripresa dopo ripresa dopo ripresa dopo ripresa. E Oldman ha detto a David a un certo punto, 'David, ho fatto questa scena un centinaio di fottute volte.' E Fincher ha detto: 'Sì, lo so, ma questa è la 101. Ricomincia!'".

"È stato decisamente difficile", ha aggiunto Amanda Seyfried, che interpreta Marion Davies, la star del cinema (e amante di Hearst) che ha ispirato un personaggio di Quarto Potere, la cantante lirica di Susan Alexander. "In un certo senso è stato come Ricomincio da capo: ma del resto è così che David riesce a fare cose che la maggior parte dei registi non sa fare".

Mank arriverà su Netflix il 4 dicembre: leggete la nostra recensione in anteprima.