Mank arriva oggi su Netflix: il nuovo trailer esalta i voti perfetti di David Fincher

Il nuovo attesissimo film di David Fincher, Mank, è disponibile da oggi per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand Netflix, e per l'occasione sulla pagina ufficiale Twitter del servizio è stato pubblicato un nuovo trailer promozionale.

Il filmato, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, oltre a mostrare nuove immagini in anteprima del film con Gary Oldman e Amanda Seyfried raccoglie anche i giudizi più che positivi della critica internazionale: Mank ha infatti strappato consensi unanimi negli Stati Uniti e nel resto del mondo e si è imposto con mesi di anticipo come principale concorrente per la stagione dei premi, che quest'anno - lo ricordiamo - inizierà un po' più tardi del previsto.

Fincher, che torna a distanza di sei anni dal precedente lungometraggio Gone Girl, ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura scritta da suo defunto padre Jack Fincher: la storia, ambientata negli anni '30, racconta le vere vicissitudini dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz durante una fase fondamentale della sua carriera a Hollywood, quella del burrascoso legame con Orson Welles e della stesura del copione di Quarto Potere. Nel cast nterpretato da Gary Oldman, recente vincitore dell'Oscar come miglior attore per Darkest Hour. Il cast di supporto anche Charles Dance nei panni di William Randolph Hearst, Tom Pelphrey nei panni di Joseph L. Mankiewicz, Tom Burke in quelli di Orson Welles e Lily Collins nei panni di Rita Alexander, la fedele segretaria di Mank.

